Capannone diventa moschea: Tar dà ragione al Comune e lo fa chiudere

Condividi

Trasformano in moschea un capannone ad uso artigianale e fanno ricorso al Tar per ottenere una sospensiva contro un provvedimento del comune di Casalmaggiore (Cremona), che aveva chiesto l’immediata chiusura del centro. Ma dopo una lunga battaglia, i membri dell’associazione islamica “Arrahma” hanno visto rigettare indietro la loro richiesta e dovranno dire addio al luogo di culto abusivo.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso anno con l’acquisizione all’asta del sopracitato immobile da parte del centro culturale musulmano. Il capannone della ex BFM, sito in via Marzabotto, destinato ad uso artigianale/industriale, sarebbe dovuto diventare un semplice luogo di ritrovo per la comunità islamica. Al tempo fu addirittura garantito che sarebbero state rispettate le leggi e che lo stabile non sarebbe divenuto un centro di culto. Non è stato così.