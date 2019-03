Anpi a 5 stelle, grillini contro la via intitolata ad Almirante

Roma – Via Almirante, Fratelli d’Italia contro il M5s: ricorso al Prefetto contro la mozione non attuata. Dopo il caso di Ladispoli, il gruppo FdI capitolino torna a insistere sull’intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante. Fratelli d’Italia critica in particolare il dietrofront del Campidoglio che prima, il 14 giugno scorso, disse sì con una mozione approvata quasi all’unanimità, e poi, il 26 giugno, fece retromarcia con altri due provvedimenti. Fdi ha per questo deciso di presentare un esposto al Prefetto Paola Basilone per richiedere di verificare eventuali violazioni della normativa da parte del vicesindaco e presidente della commissione Toponomastica Luca Bergamo, nel non attuare la prima mozione.

Perchè il Consiglio comunale cambiò idea? A seguito della votazione in Aula della mozione, molti consiglieri della maggioranza sostennero di averla approvata ‘inconsapevolmente’. Il 26 giugno arrivarono quindi altre due mozioni che, secondo quanto dichiarato dallo stesso Bergamo al gruppo Fdi, “annullano e superano la precedente”.