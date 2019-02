Figlia di Che Guevara a Campi Bisenzio per intitolare una via al padre

Condividi

La figlia di Che Guevara a Campi Bisenzio: Forza Italia protesta per l’arrivo di Aleida. Una delle figlie di Ernesto Che Guevara è in arrivo a Campi Bisenzio (Comune amministrato da giunta Pd), per partecipare all’intitolazione di una via al padre. Per l’occasione, incontrerà anche gli studenti di una scuola. Iniziativa che ha mandato su tutte le furie il deputato di Forza Italia Giorgio Silli.

“Forte condanna per la decisione del Comune di Campi Bisenzio di intitolare una strada cittadina a Che Guevara”, scrive Silli in una nota, dove protesta anche per il fatto che “il 12 marzo, in occasione dell’intitolazione della targa, l’amministrazione abbia previsto di far incontrare Aleida Guevara con gli studenti del liceo Agnoletti”. Silli ha anche annunciato un’interrogazione in parlamento al ministro dell’istruzione Bussetti.