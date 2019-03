Gigantografia di Che Guevara nella sede ONU. È polemica

Le Nazioni Unite sono state in questi giorni oggetto di forti critiche da parte di numerose organizzazioni umanitarie a causa di una “foto di Che Guevara”. I vertici dell’ente internazionale hanno infatti di recente deciso di collocare, nel salone d’ingresso della sede ginevrina del Consiglio Onu per i diritti umani, una “gigantografia” del guerrigliero argentino. Lo scatto incriminato campeggia in tale ambiente accanto alle immagini di “paladini delle libertà inviolabili degli individui”: Martin Luther King, Lech Wałęsa, Nelson Mandela.

La presenza della foto de “el Che” nella sede dell’istituzione internazionale preposta a salvaguardare da ogni genere di abuso i diritti fondamentali delle persone è stata subito bollata come “vergognosa” dall’associazione umanitaria U.N. Watch. Il responsabile di tale ong, Hillel Neuer, ha infatti espresso, tramite i propri canali social, commenti al vetriolo nei confronti della dirigenza Onu, accusandola di “fornire un posto d’onore” a una figura storica “colpevole dell’uccisione di centinaia di persone nonché responsabile dell’instaurazione del brutale regime castrista a Cuba”.