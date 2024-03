Alluvioni in Malawi, almeno 6 morti

Almeno 6 persone hanno perso la vita e altre 4 sono rimaste ferite a causa delle alluvioni che hanno colpito il centro del Malawi la scorsa settimana. Lo riferiscono le autorità, scrive la Bbc online. Al momento sono oltre 14mila gli sfollati che hanno trovato rifugio nei centri di accoglienza, riferisce il dipartimento responsabile per i disastri.

Molte zone colpite dalle alluvioni sono ancora inaccessibili a causa dei danni provocati alle strade e alle infrastrutture. Questo ha impedito l’arrivo degli aiuti con la maggior parte degli operatori umanitari giunti nelle zone alluvionate a bordo di imbarcazioni. Un appello è stato lanciato per far arrivare altri aiuti dagli individui, aziende e organizzazioni umanitarie e sostenere gli sforzi del governo nel portare assistenza. (ANSA)

