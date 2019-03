Pd, Zingaretti contro il “cinico imbroglio del sovranismo”

In un’intervista pubblicata sul sito del Partito democratico, viene chiesto a Zingaretti come pensa di sconfiggere i populisti al Governo. Il segretario, che ha dedicato la sua recente vittoria alle primarie all’indottrinata climatica Greta Thunberg, risponde:

«Con una forte opposizione al cinismo di questo tempo. Penso, per esempio, alla strumentalizzazione leghista della questione migranti. Ma la sfida sta anzitutto nella nostra capacità di dare ai cittadini le risposte che l’attuale Governo non sa dare».

Si spieghi meglio.

«Voglio dire che l’impianto culturale della Lega ha un grande punto debole: al di là della differenza etica che ci distingue, le loro ricette politiche non si fondano sul riscatto della persona e del Paese, ma sull’odio e la ricerca del capro espiatorio. Ma odio e paura non hanno mai generato Pil, benessere o lavoro. È quel che definisco il cinico imbroglio del sovranismo. Dobbiamo incunearci in questa enorme contraddizione, costruendo una nuova speranza nel futuro, con alcune scelte di campo precise, come quella ecologista per la difesa del pianeta, come propone papa Francesco».