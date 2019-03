Renzi urla contro Marine Le Pen: “Studi le cose italiane prima di parlare”

Acceso scontro verbale fra Matteo Renzi e Marine Le Pen in diretta al talk-show francese ‘L’Emission politique’ della tv pubblica France 2. “I francesi – ha detto Le Pen rivolta a Renzi, che era in diretta da Londra con lo studio parigino – potrebbero fare a Macron quello che gli italiani hanno fatto a lei”.

“Lei non conosce l’Italia – ha risposto l’ex leader del Pd – è vero che ho perso, ma ho perso una volta, lei ha perso sempre. Lei è la donna in politica che ha perso di più e parla di me come di quello che è stato sconfitto. Studi le cose italiane prima di parlare”. Renzi ha poi sottolineato: “Salvini ha avuto il 17% dei voti, noi il 19%. La differenza è che noi non abbiamo accettato l’alleanza con il M5S e Salvini sì”.

Scrive Renzi su Facebook: “Mi sono confrontato con Marine Le Pen sulla tv francese. I populisti sono tutti uguali. La Le Pen parlava senza conoscere la Costituzione italiana, senza sapere che da quando c’è Salvini l’Italia è tornata in recessione, senza ricordare che era una delle grandi sostenitrici di Brexit.

Mi sento sempre più impegnato in una battaglia culturale e civile per un’Europa giusta, contro la cultura di odio e paura che Salvini e Le Pen rappresentano“