“Il sistema (in)visibile”, il nuovo libro di Marcello Foa

E’ un libro che avevo nella pancia da tanti anni, dice l’autore: individuare e spiegare i meccanismi di condizionamento della nostra società. E ora che sono libero dai vincoli istituzionali, posso riaccendere la mia vocazione intellettuale e realizzare quell’antico desiderio.

Il 7 ottobre esce nelle librerie il nuovo libro di Marcello Foa “Il sistema (in)visibile. Perché non siamo più padroni del nostro destino”, edito da Guerini e Associati. E’ un saggio che rappresenta l’evoluzione de “Gli stregoni della notizia”, ma questa volta “non mi limito a illustrare le tecniche di influenza dei media: spiego come sia possibile orientare l’insieme della società. E’ una sfida intellettuale, è una sassata nello stagno del conformismo intellettuale, per capire la regioni del malessere che colpisce i nostri sistemi democratici“

Condividi