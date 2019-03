Europee sempre più vicine: ecco chi potrebbe restare fuori

La politica ha ormai lo sguardo rivolto alle elezioni europee del 26 maggio. Ma come si presenta la situazione in previsione dell’appuntamento con cui si delineerà il nuovo organigramma di Strasburgo?

Lo sbarramento – -La normativa elettorale per le “Europee” prevede uno sbarramento del 4 per cento, soglia più alta dello sbarramento italiano per le politiche. E qui scatta la prima considerazione. Stando così le cose, e considerati i soliti immancabili sondaggi, in questo momento solo 4 partiti sembrerebbero avere i numeri per eleggere qualcuno al parlamento europeo: il M5S, la Lega, il Pd e Forza Italia. A questi, con un andamento ottimale dei consensi, potrebbe aggiungersi Fratelli d’Italia.