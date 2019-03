UE, Borghezio: risoluzione anti-Russia estremista e irresponsabile

Così si esprime l’On. Mario Borghezio a margine dell’approvazione a maggioranza da parte del Parlamento Europeo di una risoluzione anti-Russia, con un voto che ha invece bocciato la risoluzione proposta dal nostro gruppo (ENF).

«Che senso ha – rileva Borghezio – affermare, come si legge nel Comunicato Stampa ufficiale del Parlamento Europeo, che “La Russia non può più essere considerata un partner strategico”? Ma vi è di più e di peggio, se consideriamo le dichiarazioni testuali della relatrice del provvedimento, la lituana Sandra Kalniete, secondo cui “il tempo per un linguaggio piacevole e diplomatico è finito” e “c´è poco spazio per una cooperazione”.

Chi tiene simili atteggiamenti – conclude Borghezio – alimenta purtroppo le peggiori tensioni, in prospettiva anche militari, oltre a nuocere gravemente ai rapporti economici con un partner, la Russia, che tutti gli operatori europei considerano ineludibile».