Ministro Grillo (M5s): “Legge sull’eutanasia priorità per il Paese”

“La legge sull’eutanasia è assolutamente prioritaria per questo Paese”. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Giulia Grillo, a margine della presentazione del rapporto sulle cure palliative al ministero. “Penso che abbiamo aspettato tanto – ha proseguito – ci è arrivata anche una sollecitazione dalla Corte Costituzionale. Non so cosa serva ancora per spingere il Parlamento a legiferare“.

Grillo ha poi ribadito che su questo “deve lavorare il Parlamento, non ci può essere un’iniziativa governativa. La scorsa legislatura ha fatto un passo avanti con le disposizioni anticipate di trattamento. Spero che in 5 anni di legislatura, che sono tanti – ha concluso il ministro – si arriverà ad un punto sul fine vita”.