Elezioni UE: nessuno vuole andare col Pd, neanche la Bonino

Nicola Zingaretti deve incassare il primo clamoroso no al progetto del listone per le elezioni Europee da Emma Bonino e Bruno Tabacci. I leader di +Europa hanno rifiutato l’accordo con il segretario del Pd per una lista unitaria, della quale hanno discusso oggi nella sede del partito europeista.

Zingaretti non avrebbe voluto organizzare il vertice nella sede del Pd, come riporta Repubblica, perché non vuol mettere piede nella vecchia sede del Nazareno. Il motivo formale sarebbe l’attesa per l’elezione da parte dell’Assemblea nazionale. Ma che Zingaretti non abbia in simpatia gli uffici fino a poco tempo fa occupati da Matteo Renzi e poi da Maurizio Martina. Non è un caso infatti che Zingaretti ha già annunciato di voler traslocare i pochi dipendenti dem in un’altra zona di Roma, trasformando la sede del partito in una sorte di caffè letterario.