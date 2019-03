Roma: ennesimo sgombero all’ex Mira Lanza: identificati 37 stranieri

Roma – Ennesimo sgombero nell’area dell’ex Mira Lanza in zona Marconi. Le operazioni, avviate all’alba di martedì 12 marzo, sono state eseguite dal Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale e dagli agenti della Polizia di Stato che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza dell’Autorità Giudiziaria. Nonostante le varie operazioni di ripristino dei luoghi l’ex saponifico di via Papareschi è da anni usato come ricovero per decine di senza fissa dimora.

Al momento, secondo quanto riporta la polizia locale, sono state identificate 37 persone, tutte di nazionalità straniera. Tre uomini sono stati portati al Comando di via della Consolazione, mentre il resto degli occupanti verranno fotosegnalati ed accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione di via Patini a Tor Sapienza per gli ulteriori accertamenti.