Piazza intitolata ad Almirante, ira dei partigiani

I partigiani (e Fratoianni) non vedono di buon occhio l’intitolazione di una via all’ex leader del Movimento Sociale Italiano. La cerimonia dovrebbe tenersi a Ladispoli, dove il Comune ha deciso di ricordare il politico della destra italiana dedicandogli una strada cittadina. Per l’Anpi si tratta di una “provocazione”, perché è “inaudito” intitolare una piazza “a tale individuo” soprattutto farlo nel “giorno della ricorrenza dell’eccidio delle Fosse Ardeatine”.

“Il 24 marzo del 1944 i nazisti di Kappler, anche grazie alla fattiva collaborazione di elementi di spicco della repubblica di Salò, trucidarono 335 persone innocenti come criminale rappresaglia al ‘legittimo atto di guerra’ subito in Via Rasella – dice l’Anpi in una nota – Giorgio Almirante era personaggio non secondario della repubblica saloina, fascista e razzista mai pentito”. Per l’associazione dei partigiani la cerimonia ideata a Ladispoli vorrebbe “sottolineare la continuità con tali retaggi e a rivendicare la giustezza di tale atrocità”.