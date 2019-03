Generale Usa vuole piu’ truppe in Europa per affrontare la Russia

Il principale generale degli Stati Uniti cerca più truppe in Europa per affrontare la Russia.

Parlando al comitato dei servizi armati del Senato, il generale Curtis Scaparrotti, comandante supremo delle forze alleate in Europa, ha affermato che gli Stati Uniti devono inviare ancora più truppe e navi da guerra in Europa per “stare davanti alla Russia“.

Anche se la spesa militare della Russia, in realtà, è prevista in calo nei prossimi anni, il generale Scaparrotti ha sostenuto che la “crescente” minaccia russa richiede ancora più spese americane per l’Europa. Questo, naturalmente, è stato un argomento comune per i funzionari del Pentagono, ed è il motivo per cui gli USA hanno un numero così elevato di truppe, specialmente nell’Europa dell’Est.