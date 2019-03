Campi Bisenzio, polacca accoltella il convivente: arrestata

Condividi

Questa mattina, poco prima delle 10, i carabinieri della Compagnia di Signa sono intervenuti in via Siena del comune di Campi Bisenzio , a seguito di una lite. I militari hanno trovato un uomo di 65 anni, colpito con un coltello da cucina alla mano destra e al piede sinistro.

Dalle prime verifiche i carabinieri hanno appurato che la convivente, una 53enne di origini polacche, ha ferito il compagno. Il ferito è stato trasportato all’Ospedale Careggi per le cure del caso.

La donna è stata arrestata ed è trattenuta in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo fissato per la giornata di domani.

www.firenzetoday.it