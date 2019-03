Indiano espulso rientra in Italia, arrestato a Tarvisio

Gli agenti del Settore Polizia Frontiera di Tarvisio, nell’ambito dei controlli transfrontalieri volti alla prevenzione e repressione di attività illecite lungo la fascia confinaria, pianificati con un dispositivo rinforzato di controllo del territorio e concentrati su diversi obiettivi, hanno arrestato un cittadino indiano per il reingresso illegale nel territorio dello Stato, nonché il deferimento all’Autorità Giudiziaria di un cittadino nigeriano per il reato di ricettazione.

In particolare l’indiano, S.S., veniva rintracciato, nella notte del 5 marzo, trovato privo di qualsiasi documento valido per l’identificazione, l’ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale su un pullman con tratta Bratislava–Firenze. Accompagnato negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti, emergeva a suo carico un’espulsione del Prefetto e relativo Ordine del Questore di Udine. Avendo, dunque, fatto rientro in Italia privo di qualsiasi autorizzazione, l’indiano, terminati gli atti dell’arresto, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Udine.