8 marzo, Turchia: cariche della polizia e lacrimogeni a corteo donne

Momenti di tensione alla manifestazione delle donne per l’8 Marzo a Istanbul. La polizia turca, schierata in assetto antisommossa, ha respinto sul centralissimo viale Istiklal il corteo, diretto verso piazza Taksim. Gli agenti sono intervenuti con diverse cariche e hanno anche usato gas lacrimogeni.

La polizia interviene con gas lacrimogeni a #Istanbul per disperdere le donne in marcia per i propri diritti nel loro stesso paese.#8marzo pic.twitter.com/FkEaDljKb0

— Alessandro 7 (@AlessandroCere7) March 8, 2019