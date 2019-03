22 furti in appartamento, sette Sinti arrestati a Cuneo

Condividi

7 ladri seriali arrestati a Cuneo, nomadi sinti piemontesi autori di 22 furti in appartamento

La Polizia di Stato e l´Arma dei Carabinieri di Cuneo, con il supporto della Questura e dell´Arma di Modena, nel corso di un´operazione congiunta che ha visto impiegati sul campo un centinaio di uomini, ha arrestato 7 uomini, tutti nomadi Sinti piemontesi, pregiudicati, ritenuti gli autori di una rapina e di 22 furti in abitazione consumati nelle province di Cuneo, Cremona, Reggio Emilia, Piacenza e Mantova, nel periodo compreso tra i mesi di settembre 2018 e gennaio 2019.

Il livello criminale dei 7 soggetti arrestati era tale da fare configurare per 4 di loro l´Associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei gravi reati documentati.

In particolare le risultanze investigative condotte dal personale della Squadra Mobile di Cuneo e dai Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno permesso di fare emergere la totale spregiudicatezza con cui gli indagati mettevano in atto i furti e l´accurata azione di pianificazione che precedeva e seguiva ognuno di questi.