Mutilati dalle granate esplosive dei poliziotti di Macron

Antoine ha perso la mano durante una protesta di gilet Jaunes a Bordeaux. Lo stesso giorno Patrice ha perso la vista nel suo occhio destro a Parigi. Condividono le loro storie ora che la polizia francese è sotto controllo dell’ONU per l’utilizzo di armi esplosive contro i manifestanti.

Antoine lost his hand during a gilets jaunes protest in Bordeaux. On the same day Patrice lost the sight in his right eye in Paris – they share their stories as the French police come under scrutiny for using explosive weapons against protestors pic.twitter.com/xh1niQxeLH

— The Guardian (@guardian) March 7, 2019