Agricoltura: fondi UE per gemellaggi aziende Europa-Africa

BRUXELLES – Creare centri per l’innovazione agroalimentare in Africa, piattaforme di scambio di conoscenze tra le imprese dell’Ue e quelle dei paesi dell’Unione africana, con fondi europei per programmi di scambio e gemellaggio dedicati a organizzazioni di agricoltori, cooperative e imprese, con particolare attenzione a formazione dei giovani e coinvolgimento delle donne. Sono alcune delle azioni concrete che l’Ue prenderà sulla base del rapporto della task force di esperti per l’Africa rurale, presentato oggi a Bruxelles.

“Agricoltura e sviluppo rurale indicano la strada della cooperazione politica tra Ue e Africa – ha dichiarato il commissario Ue all’agricoltura Phil Hogan – il lavoro della task force ci aiuterà a aumentare gli investimenti pubblici e privati e lo scambio di esperienze e conoscenze”. ansa europa