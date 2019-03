Prodi contro il “trionfo delle democrazie illiberali”

Condividi

“Da 3 o 4 anni si assiste ad un trionfo delle democrazie illiberali e ad un crescente desiderio di autoritarismo, come si vede nelle “Filippine, in Russia, in Turchia e negli stessi Usa dove la delega a Donald Trump è una dedica di autorità”.

Lo ha detto l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi a Palazzo Marino per la conferenza stampa ‘Comuni per l’Europa’ Fonte: Agenzia Vista /