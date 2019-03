Milano, rapine e lesioni: 5 fermi e 9 minori arrestati

Condividi

Rapina aggravata e lesioni personali. Con queste accuse a Milano i carabinieri hanno fermato 14 presunti componenti di alcune gang, tra i 15 e i 22 anni, accusati di numerose rapine commesse “in branco” in Centro città ai danni di coetanei, in prevalenza in zona Parco Sempione e Arco della Pace.

In particolare per 9 minori è scattato l’arresto (8 in carcere e uno in comunità) e altre 5 persone sono state fermate.L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Milano. Le indagini sono state avviate nel febbraio 2018 dai carabinieri della stazione “Porta Sempione”, a partire dall’esame di varie denunce presentate. (askanews)