Far west a Firenze: immigrati contro la polizia, due agenti feriti

++Rissa Santa Maria Novella: scene da Bronx #emergenzasicurezza++ ++FIRENZE: #emergenzasicurezza Cap. 2:++A chi continua a dire che siamo allarmisti e paranoici. Al sindaco Nardella che sa solo dire che è colpa di Salvini. In soli 2 giorni svariate scene da Bronx, tra risse, Furti e rapine. Certo il Ministro dell' Interno può e deve fare di più inviando mezzi e uomini aumentando i presidi. Ma al sindaco spetta il compito di tenere vive le piazze, il commercio, i locali e i negozi di vicinato, anch'essi presidi di sicurezza, obiettivo che ad oggi ha completamente fallito, tra cantieri interminabili e opere fatte male.Per questo a maggio i Fiorentini manderanno a casa quest'amministrazione Geplaatst door Giovanni Gandolfo per Firenze op Zondag 3 maart 2019

Ancora un episodio di violenza nel centro di Firenze. Tutto è successo intorno alla stazione centrale di Santa Maria Novella dove un gruppo di immigrati ha aggredito due agenti che stavano effettuando un arresto nei confronti di un loro connazionale.

Nelle ultime settimane sono già diversi i casi di questo tipo nel capoluogo toscano, un vero e proprio far west a due passi da turisti e cittadini. A raccontare questo ennesimo episodio di criminalità è stata La Nazione.

Questo immigrato è già noto alle forze dell’ordine dopo che a metà gennaio era stato sorpreso a spacciare eroina. E anche in quella circostanza la reazione dei suoi compagni fu la stessa visto che gli spacciatori che lottano per il controllo della piazza hanno ideato sistema di controllo per evitare di essere sorpresi o comunque per contrastare il lavoro della polizia.

E così l’area della stazione di Firenze sta diventando una zona ad alto rischio. Risse per la spartizione dei proventi o anche solo per motivi banali. Spesso ignari passanti vengono picchiati senza nessuna motivazione, il degrado che aumenta, immigrati che si aggirano con i pantaloni abbassati. Un problema, quello della sicurezza in città, che preoccupa l’amministrazione comunale alle prese con un numero insufficiente di agenti per il presidio del territorio.

