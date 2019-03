Cei (vescovi): 23 milioni di euro in progetti per i migranti

Condividi

A due anni dall’avvio della Campagna “Liberi di partire, liberi di restare”, lanciata dalla Cei in risposta al fenomeno migratorio, sono 77 i progetti avviati per un totale di 22.830.290 euro. Di questi, 32 sono gli interventi in fase di realizzazione nei Paesi di partenza, di transito e di arrivo dei flussi migratori per 19.875.720 euro, a cui si aggiungono i 45, per uno stanziamento di 2.954.570 euro, avviati nelle diocesi italiane.

Ad illustrare i risultati dell’iniziativa della Cei è stato don Leonardo Di Mauro, responsabile del Servizio nazionale per gli interventi caritativi a favore del Terzo mondo, nel corso dell’incontro “Operatori dell’accoglienza” che vede riuniti a Roma i referenti e i beneficiari di molti dei progetti finanziati. Ai 45 interventi promossi in Italia dalle diocesi, si affiancano i 14 realizzati da associazioni, istituti religiosi e cooperative che portano a quota 59 il totale per 10.779.690 euro.