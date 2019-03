Firenze: marocchino da’ in escandescenze, paura al pronto soccorso

Condividi

Firenze – E’ stato portato al pronto soccorso di Santa Maria Nuova ieri sera intorno alle 22, dopo essere stato soccorso in strada in stato di forte alterazione, dovuta all’assunzione di alcol. All’interno del pronto soccorso l’uomo, risultato essere un 43enne originario del Marocco, ha iniziato a battere la testa contro una colonna, tra lo spavento degli altri pazienti in attesa.

Il personale ha quindi chiamato la polizia. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno calmato l’uomo, che nel frattempo si era ferito lasciano la colonna parzialmente imbrattata di sangue. Il 43enne alla fine ha rifiutato le cure mediche e se n’è andato.

www.firenzetoday.it