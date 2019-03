Primarie Pd, Anna Ascani accusa Zingaretti: “ha usato i troll”

Condividi

Francesco Curridori per il Giornale – – Anna Ascani contro Nicola Zingaretti. La deputata del Pd, candidata alle primarie in tandem con Roberto Giachetti, attacca via Twitter il governatore del Lazio.

Mentre su SkyTg24 andava in onda il confronto tra Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, su Twitter si giocava una vera guerra a colpi di tweet. “Ohi @nzingaretti sarà che non vuoi fare l’accordo coi cinque stelle, ma non è che intanto hai assoldato la Casaleggio Associati per i tweet?! Tutti identici. Non so se ridere o piangere”, ha fatto notare la Ascani pubblicando una foto che dimostra come una serie di account diversi hanno lanciato quasi in contemporanea lo stesso tweet. “Giachetti mi sembra molto arrogante, di Martina non capisco bene la linea. Per un nuovo orizzonte progressista domenica ai gazebo #VotoZingaretti”, è il testo del cinguettìo “spammato” su Twitter.