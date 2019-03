Milano, Bisio al ‘Carnevale’ antirazzista: “qui la parte migliore del Paese”

Milano – Claudio Bisio Intervistato al “carnevale” antirazzista: “Questa è l’Italia che mi piace, sono molto orgoglioso della mia città. Una manifestazione bellissima e pacifica”. Come annunciato anche il comico e attore Claudio Bisio è sceso in piazza per ‘People-Prima le persone’ a Milano. “Siamo qui per dimostrare che non c’è da aver paura di nessuno – spiega – perché noi italiani siamo molto meglio di come spesso veniamo descritti”.