Firenze: antifascisti minacciano di morte il leader del Family Day

“Contro la violenza di genere e confini, abbattiamo il patriarcato, appendiamo Gandolfini”. Recita così il sinistro striscione apparso ieri pomeriggio a Firenze, di fronte al teatro Reims, mentre all’interno si sta svolgendo la tavola rotonda “Ripartiamo dalla famiglia e dalla vita” dove, tra i principali relatori, c’è proprio il leader storico del Family Day Massimo Gandolfini.

Una minaccia impressa a caratteri cubitali, con la bomboletta spray sopra un lenzuolo, firmata da “transforcie antifasciste”. La trovata dei centri sociali fiorentini, accorsi sul posto per contestare l’iniziativa, però, non sembra esser servita a granché. “Non sono affatto intimorito – spiega Gandolfini a IlGiornale.it – anzi, queste cose mi convincono ancor di più che la battaglia che conduco sul rispetto della vita, della famiglia e sulla libertà educativa è di altissimo valore, altrimenti non scatenerebbe le ire e le intolleranze del pensiero unico”. “Chiunque ha un briciolo di buon senso – sottolinea l’organizzatore del Family Day – non può non vedere la differenza tra la nostra azione, rispettosa di tutti, e quella di chi ci osteggia”.