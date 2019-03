Famiglia non paga la tassa, cane pignorato e venduto su eBay

Una famiglia tedesca morosa per tasse locali sul cane non pagate si è vista pignorare l’animale dalle autorità cittadine che lo hanno messo in vendita su eBay per rientrare dei contributi non versati. È successo ad Ahlen, cittadina della Renania Settentrionale-Vestfalia dove il Comune ha attuato una misura inusuale per ottenere quanto dovuto: il Carlino, di nome Edda, è stato venduto per 750 euro.

La nuova proprietaria Michaela Jordan, però, ha fatto causa alle autorità cittadine accusandole di aver nascosto le cattive condizioni di salute dell’animale (espressamente descritta come “sana” nella pubblicità del sito), che gli sono costate 1.800 euro in cure veterinarie.

Ora il dibattito si sposta sulla correttezza della procedura: a venderlo è stato un dipendente dell’amministrazione, ma da un profilo privato. Il capo dell’ufficiale giudiziario federale, Detlef Hüermann, è rimasto sconvolto quando ha sentito il racconto: gli animali domestici sono effettivamente considerati insequestrabili, a suo giudizio, sebbene ci siano poi specifiche legislazioni dei singoli Lan. Inoltre, avrebbe eventualmente dovuto essere venduto tramite i canali ufficiali delle aste giudiziarie.

