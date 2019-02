Israele, tangenti: Netanyahu incriminato dalla procura per curruzione

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato incriminato per corruzione, in piena campagna elettorale, dal procuratore generale dello Stato ebraico, Avishai Mandelblit nell’ambito delle varie inchieste a suo carico per presunte tangenti. La decisione era stata anticipata nei giorni precedenti e ora potrebbe influire in maniera decisiva sull’appuntamentoelettorale in vista, con cui il 69enne Netanyahu spera di ottenere un quinto mandato al potere.

Il primo ministro israeliano è sotto accusa in tre casi separati relativi a scambi di favore, presunti doni – come champagne e sigari – e un tentativo di collusione con la stampa. Il “file 4000”, nome in codice dato dagli investigatori, è considerato il più pericoloso per il premier.