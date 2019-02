Moneta unica: studio tedesco da’ ragione agli euroscettici, ma lo UE lo ignora

In un’interrogazione alla Commissione europea l’On.Borghezio riporta che “gli esperti del think tank tedesco CEP su “vincitori (Germania e Olanda) e vinti (Italia e Francia)” della moneta unica hanno quantificato il valore del Pil se i Paesi non avessero introdotto l’euro. La Germania, dal 1999 al 2017 ha guadagnato complessivamente 1.893 miliardi di euro, pari a circa 23.116 euro per abitante. Anche i Paesi Bassi hanno guadagnato circa 346 miliardi, e cioè 21mila euro pro capite. Nella maggior parte degli altri Stati si sono registrate invece delle perdite: in Italia, lo Stato che più ne ha risentito addirittura di 4.300 miliardi”.

Inoltre, continua Borghezio “I Paesi di riferimento usati nello studio sono Paesi come lo UK e l’Australia nei quali la spesa per consumi e per costruzioni ha trainato l’economia, anche a costo di andare in deficit cronico con l’estero e di avere valute deboli. Inoltre sono Paesi che hanno raddoppiato il debito pubblico dopo la crisi del 2008”.