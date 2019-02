De Magistris e Sala si vantano: “siamo due sindaci coraggiosi”

Condividi

NAPOLI, 26 FEB – “Napoli e Milano sono due città molto diverse ma rappresentano un motore forte dell’Italia. Milano saldamente ancorata e in una proiezione europea; Napoli è energia umana e cultura”, dice il sindaco Luigi de Magistris al fianco del collega Giuseppe Sala, per l’evento “Napoli-Milano uniti nelle diversità”.

“L’asse Milano-Napoli può essere una grande fucina di cambiamento. Io e il sindaco de Magistris – aggiunge Sala – siamo due sindaci coraggiosi che accettano la sfida di dire ai cittadini la verità perché interpretiamo il ruolo di sindaco come colui che deve spiegare le cose come stanno”.







Entrambi ricordano che le città chiedono di poter “dire la loro” nel dibattito sull’autonomia differenziata. ”Questo progetto di autonomia è avvolto nella nebbia, non si capisce bene cosa sia. Voi del Sud non siete soli, io sono molto critico”, sottolinea Sala. Per de Magistris “c’è un elemento che unisce tutti i Governi, al di là del colore politico, ed è un atteggiamento di soffocamento nei confronti delle città”. ansa