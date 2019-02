Abusi su bimbi migranti, “Obama ha tollerato la più spaventosa violazione dei diritti”

Negli Stati Uniti sono di recente esplose feroci polemiche riguardo all’operato dell’aministrazione Obama. Tali critiche sono state scatenate dalla pubblicazione di un dossier redatto dal dipartimento federale della Salute.

Secondo il rapporto in questione, nel 2014, anno in cui era ancora in carica l’esponente democratico, avrebbe avuto inizio una vera e propria “ondata di abusi” ai danni di “bambini immigrati” in stato di detenzione. Il documento afferma infatti che da tale anno fino al giorno dell’insediamento di Donald Trump, avvenuto nel gennaio del 2017, nelle carceri federali per migranti si sarebbero consumati “migliaia” di violenze nei confronti di ospiti minorenni, nella “totale indifferenza” della Casa Bianca.