Un altro modo per svendere la cittadinanza: i visti verdi

L’On. Borghezio solleva il problema dei “visti verdi”, ritenendoli un grave rischio per la sicurezza degli Stati membri.

Infatti l’On. Borghezio scrive che “il Parlamento portoghese ha respinto la proposta di abolire il sistema dei visti d’oro e ha approvato, invece, la possibilità di ottenere “visti verdi” in cambio di investimenti nell’ecoturismo e nelle energie rinnovabili” e chiede: “al netto del principio che concessione della cittadinanza è e deve rimanere prerogativa del singolo Stato membro, la Commissione quali misure intende intraprendere per predisporre controlli sullo stato patrimoniale e sull’origine degli investimenti di chi fa richiesta dei “visti verdi” per prevenire possibili fenomeni quali riciclaggio di denaro e corruzione?”

On. Mario Borghezio – Deputato Lega Nord al P.E.