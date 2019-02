Molesta donne al centro commerciale e aggredisce i Carabinieri: arrestato nigeriano

Pisa – I Carabinieri di Navacchio hanno arrestato un nigeriano di 32 anni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I militari sono intervenuti presso il centro commerciale ‘Dei Borghi’ perché l’uomo, in Italia senza fissa dimora, infastidiva alcune clienti. All’arrivo della pattuglia ha subito reagito in malo modo nei confronti degli operatori di sicurezza, i quali, nel tentativo di calmarlo, sono stati aggrediti. Nel corso dell’intervento uno dei carabinieri ha riportato lievi ferite ad una mano.

Una volta bloccato l’arresto è stato inevitabile. Il 32enne è stato quindi condotto in caserma e dopo le formalità di rito è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto nella mattinata di lunedì 25 davanti al Tribunale di Pisa.

