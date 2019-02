Sea Watch, Olanda dice stop al traghettamento di “migranti”

ROMA, 25 FEB – “Dopo la pressione legale di Sea Watch, l’Olanda ha revocato il blocco della nave a Catania. Tuttavia mostra ancora l’intenzione di voler impedire la ripresa delle nostre operazioni di ricerca e soccorso anche al termine della manutenzione programmata in Francia”. Lo fa sapere con un tweet la stessa ong tedesca.