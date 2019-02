Lite tra clochard, romeno cosparge di alcol un moldavo e gli da’ fuoco

Una lite tra senza fissa dimora per una bottiglia di un alcolico, scoppiata davanti a un fuoco acceso per riscaldarsi, è finita in aggressione: un romeno ha cosparso di alcolico un moldavo e gli ha dato fuoco. E’ accaduto nella notte a Terracina (Latina). Il moldavo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per ustioni di secondo grado sul 20% del corpo. E’ stato proprio il moldavo, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, a raccontare di essere stato aggredito. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e rintracciato il romeno che è stato fermato. adnkronos

