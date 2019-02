Falce e martello, scritta con minacce al sindaco di Terni (Lega)

TERNI, 24 FEB – Una scritta “minatoria” contro il sindaco di Terni Leonardo Latini, della Lega, è comparsa su un muro della biblioteca comunale, tra piazza Solferino e quella della Repubblica. A denunciarlo è il segretario umbro del partito, on. Virginio Caparvi.

“Latini attento ancora fischia il vento” recita la scritta, accanto una falce e martello. Secondo quanto risulta all’ANSA, della scritta si sta occupando la Digos. Non è molto visibile in quanto alle spalle di un’edicola. Non è ancora chiaro quando sia stata tracciata.