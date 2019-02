Uomo armato dirotta aereo bengalese, sarebbe un “depresso”

ROMA, 24 FEB – Una persona armata “ha tentato di dirottare” un aereo della compagnia bengalese Biman in volo da Dacca a Dubai, che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Chittagong, sempre in Bangladesh. Lo riportano vari siti internazionali, fra i quali l’emiratino Gulf News. Non è chiaro se vi siano vittime né se la minaccia delle armi sia ancora in corso. Il personale di sicurezza dell’aeroporto ha evacuato la gran parte dei passeggeri.

Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo a bordo dopo il decollo dalla capitale bengalese, ma i media parlano di quello che sembra essere un uomo armato di pistola. Secondo le fonti citate da Gulf News, potrebbe trattarsi di un balordo, o di una persona “depressa”