Terrore in volo: dirotta l’aereo e accoltella i passeggeri. Ucciso

Un cittadino statunitense ha dirottato un piccolo aereo della compagnia beliziana Tropic Air, in Belize, sotto la minaccia di un coltello, ferendo tre persone prima di essere ucciso a colpi di pistola da un passeggero, ha riferito la polizia locale. L’aggressore ha estratto un coltello mentre l’aereo era in volo, chiedendo di essere portato fuori dal Paese, ha detto ai giornalisti il ​​capo della polizia, Chester Williams.

È entrato in cabina di pilotaggio e ha ordinato di cambiare rotta. Il dirottatore è Akinyela Sawa Taylor, 49 anni, un ex volontario di guerra statunitense che chiedeva di espatriare.

Il piccolo aereo Cessna Grand Caravan era decollato la mattina di giovedì 17 aprile da Corozal (città del Belize, Stato indipendente dell’America centro-settentrionale) con a bordo 16 persone – 14 passeggeri e due membri dell’equipaggio – in direzione di San Pedro, per un volo interno al Paese.

L’aereo ha sorvolato l’aeroporto internazionale del Belize per due ore, mentre il dirottamento era in corso, prima di atterrare mentre stava esaurendo il carburante. A quel punto, secondo i media locali, il dirottatore avrebbe accoltellato tre persone. Una di loro gli ha sparato al petto, uccidendolo. Sono rimasti feriti il pilota e due passeggeri: uno è in condizioni critiche, ricoverato in ospedale.

L’aereo atterrato e l’intervento della polizia locale

L’ambasciata statunitense in Belize ha espresso rammarico per l’accaduto, sottolineando di non aver avuto alcun contatto con Sawa Taylor durante il dirottamento e di non essere a conoscenza della sua presenza in Belize. Le operazioni all’aeroporto Philip Goldson sono state temporaneamente sospese, per poi riprendere più tardi nel corso della giornata. Taylor è stato dichiarato morto in un ospedale locale. La polizia ha affermato che in precedenza a Taylor era stato rifiutato l’ingresso nel Paese.

Le indagini in corso

Il capo della polizia locale ha detto che non è chiaro come l’uomo sia salito a bordo dell’aereo con un coltello, pur riconoscendo che le piste di atterraggio più piccole del Belize non dispongono di personale di sicurezza in grado di perquisire a fondo i passeggeri. L’aereo avrebbe dovuto percorrere la breve tratta da Corozal, vicino al confine con il Messico, fino a San Pedro, al largo della costa. Le autorità del Belize hanno contattato l’ambasciata statunitense nel Paese per chiedere supporto nelle indagini sull’incidente.

