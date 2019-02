Famiglia con bimbi piccoli vive in auto da due mesi, CasaPound trova un alloggio

Catania – “Da mesi due bambini di 3 mesi e 3 anni e i giovani genitori dormono in un’auto prestata all’interno di un parcheggio di un supermercato dell’hinterland catanese”, questa é la segnalazione di CasaPound Catania. Una situazione di estremo disagio che segue lo sfratto repentino con cui questa famiglia si è trovata senza più un tetto sopra la testa.

“Da quando abbiamo ricevuto la notizia – aggiunge Pierluigi Reale coordinatore di CasaPound Italia Catania – ci siamo messi alla ricerca di questa famiglia, trovandola in territorio di Mascalucia e ricoverandola presso un B&B per due notti, con l’aiuto di altre realtà di volontariato. Da subito ci siamo attivati nel destinare loro alimenti, cibo specifico per il neonato e indumenti di pronto uso di cui avevamo disponibilità grazie alle raccolte alimentari. Siamo riusciti a dare loro un tetto e la certezza di non dover vivere in strada”.