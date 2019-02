Casapound, Tria scrive a Raggi: lo sgombero delle famiglie italiane puo’ attendere

Non c’è fretta per lo sgombero dell’immobile occupato a Roma da CasaPound, di proprietà del Demanio, dove vivono una ventina di famiglie italiane indigenti. Lo spiega una lettera inviata dal Ministero dell’Economia al Comune di Roma, dopo la notifica della mozione approvata dall’Assemblea capitolina che chiedeva alla sindaca Virginia Raggi di attivarsi proprio rendere effettivo lo sgombero.

L’immobile, a quanto spiega la lettera, non avrebbe quelle caratteristiche di insicurezza, instabilità e emergenza sanitaria che caratterizzerebbero l’altra ventina di stabili in “lista d’attesa” per gli sgomberi previsi nella Capitale a seguito di sentenze o ordinanze. Per questo, secondo il Mef, la volontà dell’Assemblea capitolina può attendere.