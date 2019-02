Regionali Basilicata, Pd sceglie di nuovo Pittella indagato per inchiesta sanità

Condividi

Una parte del centrosinistra, vale a dire Pd, Psi, Realtà Italia (Progetto Popolare) e Verdi della Basilicata, ha scelto l’ex governatore Marcello Pittella per la candidatura a presidente della giunta regionale alle elezioni del 24 marzo. Una decisione giunta ”al termine del percorso di confronto e di interlocuzione politica al proprio interno e all’esterno con forze civiche e personalità di spicco della società civile e alla luce di un profondo percorso programmatico”, si legge in una nota politica diramata dopo l’ultima riunione.

Le quattro forze politiche hanno chiesto a Pittella "la disponibilità a guidare una coalizione, la più ampia possibile, con l'auspicio di rappresentare tutte le anime e le sensibilità politiche che tradizionalmente hanno dato vita alla grande tradizione del centrosinistra lucano" con l'obiettivo di "salvaguardare la Basilicata dalle derive populiste e sovraniste che stanno purtroppo minando il futuro del Paese".







24 gennaio 2019

Marcello Pittella (Pd) ha presentato le sue “irrevocabili dimissioni” dalla carica di Presidente della Regione Basilicata. Lo ha comunicato lui stesso poco fa al presidente del consiglio regionale lucano, Vito Santarsiero (Pd). Pittella, che ha scritto di ritenere “esaurito il mandato ricevuto dagli elettori”, era sospeso dalla carica dal 6 luglio 2018 perché indagato nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità in Basilicata, dove le prossime elezioni regionali si svolgeranno il 24 marzo.

“Sono grato alla mia gente per l’onore che mi ha concesso, fiero di questa regione”. Lo ha detto all’ANSA l’ormai ex Presidente della Regione Basilicata. Pittella – che era stato eletto nel novembre 2013 – ha rivolto “un ringraziamento a quanti in questi anni hanno lavorato sodo ed hanno creduto nel nostro progetto”.