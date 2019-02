Trump: GB, Francia e Germania si prendano gli 800 terroristi catturati in Siria

Condividi

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato via Twitter la vittoria sul Califfato e il ritiro delle truppe Usa in Siria mettendo in guardia gli alleati Ue. “Ci stiamo ritirando dopo una vittoria al 100%” sullo Stato islamico, ha affermato. “Noi abbiamo fatto e speso molto, ora tocca ad altri fare il lavoro che sanno fare”, ha aggiunto Trump spiegando: “Non vogliamo vedere questi miliziani penetrare in Europa, dove si prevede che vadano“.

Per questo, ha sottolineato l’inquilino della Casa Bianca, “chiediamo a Gran Bretagna, Francia, Germania e altri alleati europei di prendersi gli 800 combattenti dell’Isis che abbiamo catturato in Siria e di processarli. Il Califfato è pronto a cadere. L’alternativa non è buona ed è che saremo costretti a rilasciarli”.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them……..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 17, 2019