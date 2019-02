Milano, macabra sceneggiata: immigrofili si fingono morti per solidarietà ai migranti

Manifestanti “morti” a Loreto: la protesta shock contro Salvini e i Cpr a Milano. Un furgone dorato, dello stesso colore delle coperte termiche usate dai migranti dopo la traversata. Uno striscione giallo, grande, dal messaggio chiaro. E un flash mob particolarmente evocatico, quasi tragico.

Sabato di protesta a Milano, dove migliaia di manifestanti hanno sfilato in corteo per dire “Mai più lager, no ai Cpr” e mostrare tutto il loro dissenso verso il decreto Salvini e verso l’apertura dei centri per il rimpatrio, che a Milano sorgerà in via Corelli.