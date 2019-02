Il ‘Capitano Ultimo’ querela Matteo Renzi

L’ex premier Matteo Renzi è stato querelato da Sergio De Caprio, da tutti conosciuto come il Capitano Ultimo. Ma qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spingendo il colonnello dei carabinieri che catturò Totò Riina ad agire per vie legali nei confronti dell’ex segretario del Pd? Ad Ultimo non sarebbero andate giù alcune frasi riportate nel libro ‘Un’altra strada’ dell’ex premier a proposito del caso Consip e dell’attività dello stesso ufficiale nell’intelligence.

“Leggo che Matteo Renzi nel libro “Un’altra strada” paventa ancora di fantomatici complotti e di azioni eversive contro di lui da parte del Capitano Ultimo e di pochi carabinieri che lavoravano all’Aise. Di Renzi -sottolinea De Caprio- non me ne sono occupato prima e non me ne occupo ora. Non ho mai attribuito ad altri le cause dei miei fallimenti personali e professionali. Ho dato mandato al mio avvocato di agire nelle sedi competenti contro le persone che mi attribuiscono cose che non ho mai detto e azioni che non ho mai compiuto”.