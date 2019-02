Milano: donna scaraventata a terra e rapinata, arrestato nigeriano

Donna rapinata in via Boscovich: aggredita e buttata a terra, ferita. Una donna di trenta anni, italiana, è stata aggredita e rapinata giovedì sera in zona Stazione Centrale a Milano. Verso le 23, stando a quanto ricostruito dalla polizia, la trentenne è stata aggredita alle spalle da un uomo che ha cercato di scipparle la borsetta.

La vittima ha reagito cercando di allontanare il malvivente ed è stata scaraventata con forza a terra dal ladro, poi scappato. La sua fuga, però, è durata molto poco: le Volanti, infatti, lo hanno trovato qualche minuto dopo ancora in zona.