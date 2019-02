Libia: infuria lo scontro per il petrolio. Macron aiuta Haftar a controllare i giacimenti

La guerra per il petrolio in Libia continua. Sono in corso scontri per il controllo del più grande giacimento del Paese tra le forze fedeli al governo di Tripoli appoggiato dall’Onu e l’Esercito nazionale libico (Lna) del generale della Cirenaica Khalifa Haftar. Teatro del conflitto è il campo di al-Sharara, a sud di Tripoli, che con una capacità di 315 mila barili di greggio al giorno rappresenta circa un terzo del totale dell’attuale produzione petrolifera libica. Il ricco giacimento è stato, però, chiuso dalla Libyan National Oil Corporation (Noc), la compagnia petrolifera nazionale, a dicembre, dopo che alcune tribù locali armate ne avevano preso il controllo intimando a Tripoli di fare di più per sconfiggere la povertà nella zona.

Piano Onu a rischio – – I combattimenti, che secondo fonti locali avrebbero ucciso diverse persone, rischiano di far deragliare i piani Onu per organizzare una conferenza nazionale, possibilmente il mese prossimo, che dovrebbe portare a elezioni parlamentari e presidenziali e a una nuova Costituzione. La situazione è così esplosiva che la Noc ha lanciato un appello alle parti per evitare un’escalation e ha fatto sapere che non ripristinerà le normali attività ad al-Sharara, finché la sicurezza non tornerà. “Chiediamo alle parti di evitare il conflitto e la politicizzazione di un’infrastruttura cruciale”, ha dichiarato il presidente della compagnia petrolifera, Mustafa Sanalla. A gennaio le forze guidate da Haftar avevano lanciato nel sud della Libia un’operazione per combattere “terroristi, criminali e bande armate transfrontaliere”. L’operazione, però, potrebbe portare l’uomo forte della Cirenaica a controllare la maggior parte dei giacimenti del Paese, dopo aver già conquistato importanti terminali petroliferi e pozzi nella Libia orientale.