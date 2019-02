Torino: pugili ostacolano manifestazione contro la mafia nigeriana

Condividi

Hanno deciso di allenarsi in strada in Corso Principe Oddone a Torino. Così i pugili della Neruda Boxe Torino hanno ostacolato la manifestazione di Forza Nuova contro la mafia nigeriana. A far parlare, oltre alla volontà di instituire un presidio, lo striscione che apriva il corteo con scritto: “Basta Cannibalismo”.

Le forze dell’ordine hanno impedito contatti tra i partecipanti al presidio di FN contro il degrado della zona e alcuni aderenti al centro sociale Askatasuna, che hanno organizzato dei contropresidi per fermare il corteo.

Video: Facebook / Neruda Boxe Torino e

Le famiglie dello Spazio popolare Neruda